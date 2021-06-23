День Конституции Украины: как отметят праздник в Лисичанске и Рубежном

В Лисичанске и Рубежном отметят 25-ую годовщину Конституции Украины.

Так, в мероприятия в Лисичанске анонсировала городская военно-гражданская администрация на своем сайте:

24 июня в 16.00 у ДК «Диамант» начнется концертная программа «Украина! Сильная! Свободная! ».

25 июня в 10.00 на базе спортивного сооружения по адресу: ул. Европейская, 87, будут проходить соревнования чемпионата города по айкидо, а в 10.30 у городского ДК – праздничная концертно-развлекательная программа «Мы – будущее твое, Украина!».

27 июня в 10.00 приглашаем посетить открытие первенства по футболу, которое будет проходить в с. Шипиловка.

28 июня на площади Победы пройдет цикл мероприятий:

– в 18.00 – начнет свою работу выставка декоративно-прикладного искусства, аллея мастер-классов, патриотический аквагрим, игровая локация для детей и тому подобное;

– в 18.30 – выступление народного духового оркестра им. Ф. Титаренко ;

– в 19.00 – состоится флешмоб, патриотическая акция «Споем гимн Украины вместе» и праздничный концерт «Цвети, Украина, и славься в веках».

Городской совет Рубежного опубликовал такую афишу: