Лисичанин во время конфликта ранил оппонентов серпом

Орудие для покоса травы стало оружием в руках лисичанина. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Вчера, около 19.20, в полицию поступило сообщение о том, что возле магазина, расположенного по ул. Осипенко неизвестный мужчина нанес телесные повреждения мужчине и женщине.



На месте происшествия полицейские установили, что одна компания находилась возле магазина, другая в ближайшем дворе, между ними возник конфликт, который перерос в драку. 56-летний ранее судимый лисичанин схватил серп, которым накануне косил траву, и причинил резаную рану предплечья 35-летней женщине и резаную рану плеча 43-летнему мужчине.



Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 296 УК «Хулиганство». Под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.