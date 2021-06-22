На Луганщине задержали наркосбытчика

31-летнему жителю г. Лисичанск объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом информирует полиция в Луганской области.



Так, сотрудники Управления по борьбе с наркопреступлениями вместе со следователями и оперативниками полиции г.. Лисичанск на «горячем» задержали мужчину, который за 1600 гривен сбыл наркотическое средство – марихуану.



В рамках открытого по данному факту уголовного производства по процессуальным руководством прокуратуры при проведении санкционированного судом обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли измельченную, готовую к употреблению марихуану, растения конопли и другие вещественные доказательства.



Продолжается досудебное следствие. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.