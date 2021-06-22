“Ощадбанк” продлил действие платежных карточек переселенцев до 31 августа 2021

Карточки “Ощадбанка” для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“”Ощадбанк” продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от “Ощадбанка”, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до ​​31 августа 2021 включительно”, – сказано в сообщении.