Ударил ножом в область сердца: северодончанина задержали по подозрению в убийстве собственного сына

В г. Северодонецке полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего сына. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, 21 июня, около, 20.30, 59-летний мужчина вместе со своим 41-летним сыном в квартире по ул. Гагарина распивали алкогольные напитки. Во время внезапно возникшей ссоры отец схватил нож и ударил сына в область сердца. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте.



В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия.