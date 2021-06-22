В НАН говорят, что ослабление ограничений на КПВВ усиливает риски вспышки коронавируса “дельта” на востоке

Ослабление карантинных ограничений по въезду из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей усиливают риски вспышки на Донбассе коронавируса “дельта”. Этот штамм заразнее других вариантов.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации в Украине Национальной академии наук, передает РБК-Украина.

“Послабления в отношении тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски более быстрой вспышки на востоке страны, вызванной штаммом “Дельта”, – предупредили ученые.

Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административной границы с Крымом.

При “зеленом” уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственный для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.