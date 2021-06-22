Попаснянин украл чужую банковскую карту и решил с ее помощью расплатиться в магазинах

За прошедшие сутки полицейские Северодонецкого городского управления разоблачили трех воров.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, оперативники города Северодонецк разоблачили 37-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, который украл у знакомого мобильный телефон.

Сотрудники криминальной полиции г. Лисичанск установили причастность 46-летнего жителя г. Новодружеск, который украл электроинструменты и мобильный телефон в собутыльника. А полицейские Попасной разоблачили 18-летнего парня, который похитил банковскую карточку, после чего, рассчитавшись карточкой в ​​магазинах, потратил больше 1500 грн.

Сведения о совершенных правонарушений зарегистрированы и внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины «Кража».