Дончане показали гигантскую очередь на въезд в Седово

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области показали огромную очередь на въезд в курортный поселок Седово.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает ДонПресс

«Курорт строгого режима», — так подписано фото.

По словам дончан, тем, кто пытается выехать в Седово на отдых, лучше ехать в будний день.

«Там выходные очередь до обеда, потом пусто», отмечают комментаторы.

По словам очевидцев, очереди стоят несколько часов. «Льготно» не пропускают никого, даже семьи с детьми.

«Я вчера с ребенком 2.5 года 3 гребанных часа простоял в очереди, потом сделали типа вторую очередь, но по факту это просто издевательство над людьми, „республика“ — одна территория разная», — возмущены дончане.

При этом дончане советуют выезжать хотя бы на российские курорты и не ехать в Седово вообще. По их словам, цены в «курортном поселке» очень высокие, и проще отдохнуть на Черном море в РФ, например, в Краснодарском краю.

«Любой курорт Краснодарского края\ дешевле! По деньгам Турция выходит! Там клад какой-то зарыли, или восьмое чудо света?» — возмущены пользователи.

По их словам, в Седово опасно отдыхать.

«Рассадник ротовируса, дезентериии ковида — отличное оздоровление», — так местные жители описывают отдых в Седово.