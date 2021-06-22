В Белокуракино на подворье местного жителя нашли 300 кустов снотворного мака

За прошедшие сутки полицейские городов Лисичанск, Старобельск, Попасная, Рубежное и пгт Беловодск у местных жителей обнаружили и изъяли марихуану и амфетамин.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В рамках общегосударственной профилактической операции «Мак» полицейские пгт Белокуракино на территории частного домовладения местного жителя обнаружили около 300 кустов снотворного мака.

Изъятое направлено на исследование. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Продолжаются следственные действия.