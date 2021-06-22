В Украине сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны

Сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны.

Об этом передает УНН.

Ежегодно эта дата — 22 июня — почитается в день начала немецко-советской войны, унесшей жизни около 8-10 млн украинцев. Рано утром 22 июня 1941 года состоялось бомбардировки Киева.

День памяти учрежден указом Президента Украины № 1245/2000 от 17 ноября 2000 года, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.

Ежегодно 22 июня проходит приспущення государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.

Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания обеспечивать ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывать трансляцию передач в память погибших в войне.