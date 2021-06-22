Только три новых случая COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждены три новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – одно, Северодонецк – одно, Кременная – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 494 случаях.

Выздоровели – 25151, лечатся – 411 (92 – стационарно, 319 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1080 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1071.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 7,9 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 932 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22 июня (09:00) в Украине 2230142 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 053 летальных, 2152969 человек выздоровели. Всего проведено 10690896 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 296 новых случаев; летальных – 21; осуществлено 17429 тестирований; выздоровели 829 человек.