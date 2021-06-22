Возле КПВВ “Станица Луганская” задержали двух мужчин, пытавшихся переправить товары на ВОТ

Минные поля с табличками, предупреждающими о минировании российско-оккупационными войсками территории вблизи линии разграничения, не являются преградой для «заробитчан».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Благодаря заблаговременно полученной информации от пограничников Луганского отряда, военнослужащие НГУ ОЗСпП «Омега» совместно со стражами границы, на окраине населенного пункта Станица Луганская, недалеко от КПВВ, обнаружили двух мужчин.

Двое дельцов по предварительной договоренности обустроили тайник, куда и свозили товар. После наполнения укрытия, для дальнейшей реализации мужчины должны были переправлять товар на временно оккупированной территории Украины. Под вечер один из фигурантов на резиновой лодке добрался рекой из ВОТ в КТУ, где его ждал другой. При попытке наполнения лодки товаром из тайника их и задержали правоохранители.

По данному факту проинформировали представителей компетентных правоохранительных органов.

Относительно мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст.204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции».