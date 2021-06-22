Жара пришла: как минимизировать вредное влияние высоких температур на организм

В последние дни на большей части территории Украины господствует антициклон ZOE. При антициклоне в летний период погода является сухой, ясной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
“Кратковременные локальные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо Ну и о температуре – на этой неделе она будет высокой. Дневные максимумы в большинстве областей будут достигать 31-36 °”, – сказано в сообщении.
В связи с такими погодными условиями гидрометеоцентр опубликовал памятку, как уберечься от влияния высоких температур воздуха:
- Адаптируйте распорядок дня: по возможности избегайте полуденного зноя и ограничивайте пребывание на открытом воздухе утренними и вечерними часами.
• Избегайте физических нагрузок. Если вам необходимо работать физически, выпивайте каждый час по две-четыре стакана прохладной воды.
• Если находитесь на открытом воздухе, то по возможности будьте в тени.
• Носите головные уборы и солнцезащитные очки.
• Для загара используйте солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором не менее 20 SPF (для детей не менее 30 SPF) или выше.
• Не оставляйте детей в припаркованном автомобиле – даже на очень короткое время.
• Вы должны обеспечить свой организм достаточным количеством жидкости. Для этого пригодны минеральная вода, соки, супы, богатые жидкостью фрукты, такие как дыни, огурцы, помидоры, клубника, персики. Старайтесь пить от полутора до двух литров жидкости в день.
• Избегайте употребления напитки, содержащие алкоголь, кофеин или большое количество сахара.
• Избегайте употребления очень холодных напитков – они нагружают желудок. Употребляйте легкую пищу небольшими порциями в течение дня.
Охлаждайте себя:
• Оставайтесь в прохладном помещении.
• Проветривайте помещение ночью и утром. Затемняйте помещения днем.
• Принимайте прохладный душ или ванну.
• Подставляйте запястья по проточную холодную воду.
• Наложите влажный компресс на лоб или шею, прохладную гелевую маску на глаза или используйте распылитель воды для лица, рук и декольте.
• Уделите особое внимание пожилым людям. Так как в жару на сердечно-сосудистую систему человека нагрузки значительно больше.