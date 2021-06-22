Жара пришла: как минимизировать вредное влияние высоких температур на организм

В последние дни на большей части территории Украины господствует антициклон ZOE. При антициклоне в летний период погода является сухой, ясной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

“Кратковременные локальные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо Ну и о температуре – на этой неделе она будет высокой. Дневные максимумы в большинстве областей будут достигать 31-36 °”, – сказано в сообщении.

В связи с такими погодными условиями гидрометеоцентр опубликовал памятку, как уберечься от влияния высоких температур воздуха: