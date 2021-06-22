Международный день скейтбординга в Северодонецке отметили тусовкой “ЗеStreetFest!”. ФОТО

В понедельник, 21 июня, по случаю Международного дня скейтбординга в «Спортивном городке» Северодонецка состоялась ЗеStreetFest! URBAN тусовка.

Об этом рассказали в Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

“Молодежь и подростки соревновались на скейтах, самокатах и ​​BMX. Ощущалась по-особенному дружеская атмосфера тусовки: «катания» сопровождалось соответствующей музыкой и громкими аплодисментами каждый раз, как выступающему удавалось выполнить тяжелый трюк. Для участников соревнований организаторы подготовили призы и подарки – рассчитали все таким образом, чтобы никто из участников не остался без внимания, а даже наоборот, вышел из соревнований победителем”, – сказано в сообщении.