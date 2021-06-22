Ford Mondeo 2013 стал выразительней

Модель предстала перед автолюбителями в двух обличьях: как Mondeo для европейцев и как Fusion для американцев. На самом деле между собой две версии одной модели похожи не особо, так как американский вариант – это полноценный седан. Презентация автомобиля Форд Мондео состоялась в Детройте. Компания Carfast.express поможет выбрать и купить Ford в Украине в любом исполнении.

Особенности нового автомобиля

Новая модель должна быть похожа на Evos. На американском рынке Форд Мондео 2013 предлагали в нескольких модификациях:

с бензиновым движком 2,4 л с отдачей 170 лошадок;

с гибридной установкой;

гибрид, заряжаемый от розетки. Самый ценный и энергоэффективный вариант для покупки.

Производители подумывали и над внедрением силового агрегата 2,0 л с наддувом с отдачей 240 л.с.

Интерьер, экстерьер и безопасность Mondeo

Отделка салона может быть выполнена по желанию клиента с тем материалом, который ему по душе. Поэтому отдают предпочтение текстилю или натуральной коже. Так же интерьер украсят металлические вставки. Основные функциональные кнопки поместят на руль. А сенсорный дисплей будет олицетворять собой консоль управления.

Внешность «американца» выполнена в фирменном стиле – дерзкая и агрессивная. Нагоняет страху шестиугольная решетка радиатора. В комплектации легкосплавные колесные диски на 19′. В принципе, экстерьер очень понравится любителям спорткаров, так как машина выглядит спортивной.

Безопасность авто включает:

подушки безопасности;

систему контроля мертвых зон;

мониторинг дорожной разметки;

круиз контроль;

помощник парковки.

Легко подобрать автотранспортное средство с желаемыми характеристиками на американских автоаукционах. Специалисты Carfast.express более шести лет помогают украинским автолюбителям выгодно пригнать крутой автомобиль из Штатов. С последующей растаможкой и сертификацией. Даже восстановление авто – удаление дефектов, замена расходников.

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