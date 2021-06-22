На Луганщине разыскали женщину, которая с ребенком ушла из дома

Полицейские Новопсковщины установили местонахождение 38-летней жительницы села Заайдаровка, которая 20 июня со своей 3-летней дочерью поехала на пляж к реке Айдар и больше суток не возвращалась домой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



На поиски женщины с дочкой привлекли весь личный состав полиции Новопсковщины, были ориентированы блокпосты и соседние отделы полиции.



Нашли мать с девочкой у подруги в соседнем селе. Жертвами преступления разыскиваемые не стали.

Сейчас полицейскими проводится профилактическая разъяснительная работа с женщиной по недопущению подобных случаев в будущем и надлежащего выполнения родительских обязанностей.