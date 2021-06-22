Пограничники рассказали, может ли выехать на оккупированные территории человек с долгами по кредиту

Украинские пограничники не отслеживают информацию об имеющейся задолженности по кредитам у граждан, планирующих выехать во временно оккупированный Крым или в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Но при наличии поручения выезд может быть запрещён.

Об этом рассказал заместитель директора департамента — начальник управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Юрий Лысюк, отвечая на вопросы пользователей Facebook, информирует корреспондент телеканала “Дом“.

“Мы, ГПСУ, кредиты не отслеживаем. И доступа к этой информации у нас нет. Но если нас компетентные органы — решение суда, исполнительная служба проинформирует, в соответствии с постановлением, которое определяет порядок получения и выполнения поручений правоохранительных органов, мы получим этот документ, мы поставим в базу данных и тогда будем выполнять поручение по запрету выезда с территории Украины”, — рассказал он.

Вместе с тем, гражданин может узнать, есть или нет в отношении его какие-то поручения и ограничения.

“Оно (лицо — ред.) может официально обратиться к нам или в суд, который выносит решение, к кому-то, кто имеет к этому отношение. Если к нам обратится — мы ответим, что да — есть, или нет”, — пояснил Юрий Лысюк.