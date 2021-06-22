Криминальное трио угнало у жительницы Лисичанска авто из гаража

Женщина и двое мужчин, которые завладели транспортным средством лисичанки, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи под процессуальным руководством прокуратуры готовят сообщение о подозрении, после чего обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



19 июня в полицию г. Лисичанск поступило сообщение местной жительницы о похищении из гаража ее автомобиля ВАЗ 2101.

Местные полицейские вместе с сотрудниками Главного управления в ходе проведения розыскных мероприятий, в лесополосе разыскали похищенный автомобиль и собрали достаточные доказательства для подозрения трех ранее судимых местных жителей в совершении указанного правонарушения.



В рамках начатого уголовного производства по ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством» 36-летняя женщина, 37-ми и 34-летние мужчины задержаны. Изъяты вещественные доказательства, продолжается досудебное расследование.