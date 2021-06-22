Показали, как выглядит “зона таможенного контроля” между “ЛНР” и “ДНР”

Из так называемой “ДНР” теперь можно свободно выехать в соседнюю “ЛНР”. Соответствующий “указ”, позволяющий открыть “границы” между двумя псевдореспубликами, появился на сайте главаря т.н. “ДНР” Дениса Пушилина.

Об этом идет речь в материале “Вільне радіо”

“Выезд за пределы территории Донецкой Народной Республики разрешен на территорию государств Российская Федерация и Луганская Народная Республика”, – говорится в “документе”.

Это позволяет людям из ОРДО выезжать на подконтрольную территорию через КПВВ “Станица Луганская”, который работает каждый день.

Так называемые “ДНР” и “ЛНР” соединяют 4 автомобильных пункта пропуска: “Снежное”, “759-й км трассы М-03”, “Никишино” и “Дебальцево”.

На последнем есть паспортный контроль, сооружение, где сидит “таможенник”, ветхий медпункт, шлагбаум и табличка “Зона таможенного контроля”, сообщают в сюжете одного из подвластных боевикам телеканалов.

Фото: скриншот YouTube/TK Union

Тем, кто едет с одной “республики” в другую, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (украинский паспорт тоже подходит) и права на авто.

Кроме того, согласно обновленному “указу”, теперь на временно оккупированную территорию Донетчины будут пускать не только людей с “местной” пропиской, но и тех, кто хочет присоединиться к “Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины”. При наличии гуманитарных или других уважительных обстоятельств тоже будут пропускать.

Также в бумаге отмечается, что въезд в псевдореспублики со стороны России запрещен всем, у кого нет документов, подтверждающих проживание в т.н. “ДНР” или российского гражданства.

Напомним, свободно попасть из одной квазиреспублики в другую нельзя было с марта прошлого года. Оккупационные власти ОРДО объясняли свое решение угрозой распространения коронавируса на временно оккупированной части Донетчины.