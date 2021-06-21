В Беловодске в результате ДТП погибла женщина

В пгт Беловодск полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Авария произошла сегодня, 21 июня, на трассе Н26 «Чугуев- Меловое». В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 88-летняя пассажирка автомобиля.



Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Славута», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.



Водителю была оказана медицинская помощь и его госпитализировали в больницу.



По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжаются следственные действия.