Житель Авдеевки получил пулевое ранение в результате обстрела со стороны НВФ

В субботу, 19 июня, с 17:50 до 18:05, незаконными вооруженными формированиями был обстрелян населенный пункт Авдеевка Донецкой области с применением крупнокалиберных пулеметов. Огонь велся с окраины оккупированного населенного пункта Каштановый.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вследствие вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения, который находился у себя во дворе. Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. УССЦКК осуществлено фотофиксацию и верификацию последствий указанного обстрела.



“Провокационные обстрелы населенных пунктов со стороны кремлевских наемников представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении Российской Федерации к дальнейшему обострению ситуации по всей линии разграничения сторон. Указанные действия российско-оккупационных войск являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей”, – сказано в сообщении.



Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.