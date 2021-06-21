Жительница Лисичанска заказала в сети табачные изделия, а вместо них обнаружила в посылке пенопласт и гипсокартон

В Луганской области продолжают орудовать мошенники. О новых случаях рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Так, в г. Северодонецк местный житель на сайте «OLX» подал объявление о продаже двигателя для лодки. Ему позвонил неизвестный, который решил купить двигатель и предложил перечислить деньги на банковскую карточку продавца. Через некоторое время заявителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником “ПриватБанка” и сообщил, что на его банковскую карточку осуществляется перевод средств от юридического лица, но для того чтобы получить этот перевод необходимо увеличить лимит карточки до 7000 грн, на что заявитель согласился и с помощью мобильного приложения «Приват24» увеличил кредитный лимит до указанной суммы. После этого с карточки заявителя были сняты 6999 грн. После снятия средств мужчина позвонил покупателю двигателя и тот во время разговора сообщил, что обманул заявителя.

Жительнице г. Лисичанск позвонил неизвестный, который представился ее племянником и сообщил, что находится в больнице и на лечение и пополнение мобильного ему нужны деньги. Женщина перечислила через терминал «Vodafon» 1100 грн на указанный номер телефона. После чего заявитель позвонила племяннику и тот объяснил, что он не в больнице и с ним все в порядке.

Жительница г. Лисичанск на сайте «Tabakur» заказала 5 блоков табачных изделий, воспользовавшись услугой наложенного платежа. Получив товар в отделении «Новой почты» и убедившись, что в посылке находились 5 блоков табачных изделий, женщина оплатила полученный товар на 2125 грн, но когда она вышла из помещения почты и открыла указанные блоки, то обнаружила в них фрагменты пенопласта и гипсокартона.

Полиция призывает граждан:

– НИКОГДА И НИКОМУ НЕ предоставляйте реквизиты своей банковской карты и коды с смс-сообщений!

– При покупке или продаже товаров через сеть интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа и внимательно осматривайте товар! Пользуйтесь услугами проверенных интернет-магазинов!

– НЕ пересылайте деньги в качестве помощи родственникам или знакомым, не проверив , действительно ли им нужна помощь!