“На неопределенное время” : в неподконтрольном Луганске после взрыва газопровода закрыли путепровод

После взрыва газопровода 18 июня во временно неподконтрольном Луганске закрыли на ремонт путепровод в районе парка 1 мая.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

В результате взрыва пострадали газопровод, телефонная связь, кабель большого напряжения и путепровод.

“Один пролёт на сегодняшний день не готов к эксплуатации. Мы вынуждены закрыть мост на неопределенное время”, – заявил главарь “ЛНР” Леонид Пасечник.

В сообщении сказано, что рассматриваются разные версии случившегося, идет “расследование”.