В Горском произошло ДТП: один человек погиб, двое пострадали

Вследствие дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, двое получили телесные повреждения. В рамках начатого уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Вчера, около 19.55, 33-летний местный житель, двигаясь на мотоцикле «CIZETA» по ул. Украинская г. Горный, на закругленном участке дороги наехал на бордюрный камень, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.



В результате ДТП 36-летний пассажир погиб, 40-летняя пассажирка и водитель получили телесные повреждения и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы в г.Лисичанск.



Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Продолжается досудебное следствие.