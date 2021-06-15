В Лисичанске задержали мужчину, который разгуливал по улице с гранатой

В Лисичанске патрульные задержали мужчину, который пугал прохожих гранатой.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Около 17 часов, 14 июня, патрульные получили ориентировку о неизвестном, который ходит по проспекту Победы с гранатой в руках.



Патрульные немедленно начали осмотр прилегающей к месту происшествия территории. Объезжая дворы и общаясь с местными жителями, патрульные быстро установили адрес, по которому мог находиться человек с гранатой. Его сестра рассказала полицейским, что он только что вернулся домой с боеприпасом.



Инспекторы поднялись в квартиру, где обнаружили 34-летнего мужчину. Во время проведения поверхностной проверки гранату у него не обнаружили. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Впоследствии сестра задержанного показала полицейским, где именно в квартире лежит граната.

Откуда у мужчины боеприпас и с какой целью его хранил будут устанавливать следователи.