В Лисичанске задержали мужчину, который разгуливал по улице с гранатой

В Лисичанске патрульные задержали мужчину, который пугал прохожих гранатой.
Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.
Около 17 часов, 14 июня, патрульные получили ориентировку о неизвестном, который ходит по проспекту Победы с гранатой в руках.
Патрульные немедленно начали осмотр прилегающей к месту происшествия территории. Объезжая дворы и общаясь с местными жителями, патрульные быстро установили адрес, по которому мог находиться человек с гранатой. Его сестра рассказала полицейским, что он только что вернулся домой с боеприпасом.
Инспекторы поднялись в квартиру, где обнаружили 34-летнего мужчину. Во время проведения поверхностной проверки гранату у него не обнаружили. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Впоследствии сестра задержанного показала полицейским, где именно в квартире лежит граната.
Откуда у мужчины боеприпас и с какой целью его хранил будут устанавливать следователи.