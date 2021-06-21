В ОРДО открыли “границу” с ОРЛО

Незаконные вооруженные формирования 19 июня открыли так называемую “границу” между временно неподконтрольными территориями Донетчины и Луганщины.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

В так называемом “указе” главаря “ДНР” Дениса Пушилина говорится, что выезд теперь разрешен на территорию “ЛНР” и в РФ.

“Временные пункты таможенного контроля на границе ЛНР и ДНР работают в штатном режиме, пропуск товаров и транспортных средств осуществляется в соответствии с законодательством, действующим на территории ЛНР”, – заявили НВФ.