В ТКГ рассказали, когда Россия уйдет с Донбасса

Если президенту США Джо Байдену удастся убедить главу РФ Владимира Путина в том, чтобы Москва открыто признала себя стороной военного конфликта, тогда начнется конструктивный диалог по Донбассу. Однако конфронтация в Донецкой и Луганской областях уже превратилась в площадку выяснения отношений России и Запада, поэтому Москва может покинуть ОРДЛО только в том случае, если россиянам с точки зрения экономики будет не выгодно поддерживать войну.

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, передает Главред

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что урегулирование конфликта существенно усложняется нежеланием России признавать себя стороной конфликта. И если Байден убедит Путина это признать, то прогресс в переговорах по Донбассу станет реальностью.

“Пока в ТКГ не появится вторая сторона конфликта, субъект переговоров, то никакой конструктивный диалог невозможен. Мы видели вчера заявление глав стран Большой семерки о том, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Если Байдену удастся убедить Путина принять эту точку зрения и начать конструктивный диалог, то тогда возможны какие-то подвижки”, – объяснил украинский переговорщик.

По его словам, России выгодно вести конфликт на Донбассе, так как конфронтация уже вышла на глобальный уровень и превратилась в площадку, где Москва и Запад выясняют свои отношения. Теперь россияне могут уйти из ОРДЛО только в том случае, если поддержка конфликта будет вредить их экономике.

“Донбасс по сути стал не региональным, а глобальным конфликтом. Поэтому я не жду каких-то прорывных решений, по крайней мере позитивных, от этой встречи. Думаю, нам еще предстоит много и медленно, целенаправленно работать над тем, чтоб Россия захотела уйти. А уйдет она тогда, когда поймет, что ей невыгодно поддержание этого конфликта, прежде всего, с экономической точки зрения”, – подчеркнул Сергей Гармаш.