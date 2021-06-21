До +37 градусов тепла: синоптики обещают Луганщине жаркую неделю

Сегодня, 21 июня, в Луганской области малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 17-22 0 тепла, днем 32-37 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 19-21 0 тепла, днем 33-35 0 тепла.

по городу Луганск

Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 19-20 0 тепла, днем 33-35 0 тепла.

Прогноз погоды на 22-25 июня 2021

22.06 Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 17-22 0 тепла, днем 32-37 0 тепла.

23.06 Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 17-22 0 тепла, днем 32-37 0 тепла.

24.06 Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 17-22 0 тепла, днем 32-37 0 тепла.

25.06 Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 17-22 0 тепла, днем 32-37 0 тепла.