На Луганщине задержали контрабандистов, которые пытались из РФ переместить ящики с сигаретами на 2 миллиона гривен. ВИДЕО

Задержание масштабной контрабанды табачных изделий прошло вблизи населенного пункта Светлое Луганской области. Контрабандисты пытались переместить из России в грузовик ЗИЛ 193 ящика сигарет на сумму более 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, накануне к военнослужащему Госпогранслужбы обратился гражданин Украины с «предложением» в 500 долларов, чтобы незаконное перемещение большой партии табака прошло «гладко».

“Надеясь, что пограничники согласились на эту сделку, дельцы начали действовать ночью. Мужчины подъехали к границе транспортным средством, чтобы погрузить товар. Однако здесь их ждал “сюрприз” – они были задержаны с поличным сотрудниками ВВВБ по Луганскому отряду, военнослужащими Луганского отряда и сотрудниками Национальной полиции. Мероприятия проводились под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере”, – сказано в сообщении.

Всего в ходе мероприятий задержали 4 человек, транспортное средство марки ЗИЛ, 193 ящика сигарет без акцизных марок.

Отдельно был задокументирован факт предоставления неправомерного вознаграждения, где обличителем взяткодателя выступил военнослужащий Луганского пограничного отряда.

Сейчас продолжаются следственные действия.