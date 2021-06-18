Торговые ордера Форекс – виды и особенности

Эффективным способом открытия или закрытия сделки на рынке Форекс, путем четкого указания брокеру параметров сделки – направления, объема и цены, являются ордера форекс. Существуют различные виды торговых ордеров, которые отличаются между собой, зависят от торговой платформы, которой вы пользуетесь. Работая на Форекс, чаще всего это MetaTrader4 и MetaTrader5.

Условно ордера делятся на рыночные и отложенные, а также стоп-приказы.

Рыночный – приказ об открытии позиции по текущей стоимости. Здесь возможны ордера Buy или Sell. В первом случае – открытие позиции на покупку по цене Ask. Во втором – продажа по цене Bid.

Отложенный одер используют, когда подходящие условия для сделки пока не наступили, при этом согласно прогнозам трейдера, они со временем должны появиться. И в этом случае распоряжение брокеру касаемо открытия сделки отдается с указанием спецусловий и цены, при появлении которых следует совершить покупку либо продажу.

Отложенный ордер Форекс представляет возможность для открытия нужных сделок даже в случаях, когда трейдер не находится рядом с компьютером. Подобные типы ордеров на бирже могут быть как на покупку, так и на продажу.

Стоп-ордер – приказ брокеру закрыть сделку, когда достигнуты определенные условия. Возможны три типа подобных приказов – Stop Loss, Take Profit, а также Trailing Stop.

Stop Loss – распоряжение об остановке убытков. Подобным приказом трейдер требует закрыть позиции в минус, когда стоимость достигает определенного значения. Это – главный защитник торгового счета, позволяющий технически выполнить одно из главных правил трейдинга – резать убытки и позволять прибыли расти. С помощью подобного типа ордеров удается держать под контролем риск в сделке, а также общую доходность торговой стратегии.

Take Profit – это приказ о закрытии сделки с прибылью, когда достигается целевое значение цены.

Trailibg Stop – плавающий стоп-лосс. Это – вид стоп-приказа, который действует как ограничитель убытка либо фиксатор прибыли – в зависимости от ситуации. Его следует установить на определенном расстоянии от цены стопа. Если ценовое движение – в прибыльную сторону, то Trailing Stop движется за ценой. Если же цена идет против сделки, в этом случае плавающий ордер останавливается. При его достижении срабатывает стоп-лосс.