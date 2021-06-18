Археологические раскопки на Сватовщине: найдено захоронение катакомбной культуры, которому около 5 тысяч лет

В Сватовском районе, между селами Хомовка и Преображенное, археологи нашли наконечник стрелы. Предполагают, что он – скифской эпохи. Также продолжают исследовать захоронения катакомбной культуры. В экспедиции – 20 участников. Это студенты и преподаватели Восточноукраинского национального университета и Горловского института иностранных языков.

Об этом сообщает Суспільне.

Как рассказал второкурсник Восточноукраинского национального университета Дмитрий Золкин, вместе с коллегами он исследует этот курган более 2 недель.

Дмитрий говорит, что нашли захоронение катакомбной культуры, которому около пяти тысяч лет.

“Его уникальность в том, что это женщина, которая погибла во время родов. Потому что рядом был найден скелет совсем младенца и в тазу был найден тоже еще один скелет. Скорее всего она не смогла родить. А также были найдены бронзовый нож и шило, что является показателем того, что это была знатная женщина “, – объясняет Дмитрий.

Рядом со студентами работают и семь слушателей Луганской Малой академии наук. Среди них девятиклассник из Северодонецка Павел Романов. По словам Павла, умершим подрезали сухожилия и связки, чтобы придать форму всадника.

“Этим ритуалом выстраивали такую ​​позу, чтобы якобы конь забирал умершего и отвозил на небеса”, – говорит Павел.

Глава экспедиции, профессор кафедры истории и археологии Восточноукраинского национального университета Юрий Бровендер, провел экскурсию раскопками для местных жителей и рассказал о находках в одном из захоронений.

“Наиболее древним из комплекса памятников катакомбной культурной общности, а именно в это сообщество относятся основные захоронения. Датируются периодом раннекатакомбным, рамками 27-го – 26-го веков (до н.э. – прим.). То есть раннекатакомбное захоронение”, – отметил Юрий Бровендер.

В 2020 году этот курган Юрию Бровендеру показал Сватовский предприниматель Владимир Мормуль. По его словам, он нашел памятник во время прогулки с детьми.

“Увидел кости на поверхности земли, думал человеческие. Если честно, видно было, что это не современные, а археологические останки и решил привести Юрия Михайловича. Вспомнил, что он работает в Нижний Дуванке – поехал в Нижнюю Дуванку, забрал его, привез сюда. Он посмотрел, сказал, что это кости животного – свиньи, кабана. Оказалось они уже подняли его останки. И Юрий Михайлович спросил, сможем ли мы принять на следующий год, есть уже в этом году, археологическую группу с детьми “, – вспоминает Владимир Мормуль.

По словам Юрия Бровендера, курган в диаметре около 50 метров. Он насчитывает 5 насыпей. Исследователи надеются на этом месте найти захоронение скифов.

“Есть основания предполагать, что здесь будет скифское захоронение. Мы нашли скифский наконечник стрелы. Датируется концом 7-го, начала 6-го века, собственно, когда фактически приходят с передней Азии скифы и начинают осваивать эту территорию”, – добавил Юрий Бровендер.

Экспедиция в Сватовском районе продлится до конца июня. В конце все желающие смогут ознакомиться с находками археологов.