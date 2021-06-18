Археологические раскопки на Сватовщине: найдено захоронение катакомбной культуры, которому около 5 тысяч лет

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В Сватовском районе, между селами Хомовка и Преображенное, археологи нашли наконечник стрелы. Предполагают, что он – скифской эпохи. Также продолжают исследовать захоронения катакомбной культуры. В экспедиции – 20 участников. Это студенты и преподаватели Восточноукраинского национального университета и Горловского института иностранных языков.

Об этом сообщает Суспільне.

Надеются найти захоронение скифов. На Луганщине продолжаются раскопки древнего кургана

Как рассказал второкурсник Восточноукраинского национального университета Дмитрий Золкин, вместе с коллегами он исследует этот курган более 2 недель.

Надеются найти захоронение скифов. На Луганщине продолжаются раскопки древнего кургана

Дмитрий говорит, что нашли захоронение катакомбной культуры, которому около пяти тысяч лет.

Надеются найти захоронение скифов. На Луганщине продолжаются раскопки древнего кургана

“Его уникальность в том, что это женщина, которая погибла во время родов. Потому что рядом был найден скелет совсем младенца и в тазу был найден тоже еще один скелет. Скорее всего она не смогла родить. А также были найдены бронзовый нож и шило, что является показателем того, что это была знатная женщина “, – объясняет Дмитрий.

Рядом со студентами работают и семь слушателей Луганской Малой академии наук. Среди них девятиклассник из Северодонецка Павел Романов. По словам Павла, умершим подрезали сухожилия и связки, чтобы придать форму всадника.

Надеются найти захоронение скифов. На Луганщине продолжаются раскопки древнего кургана

“Этим ритуалом выстраивали такую ​​позу, чтобы якобы конь забирал умершего и отвозил на небеса”, – говорит Павел.

Глава экспедиции, профессор кафедры истории и археологии Восточноукраинского национального университета Юрий Бровендер, провел экскурсию раскопками для местных жителей и рассказал о находках в одном из захоронений.

“Наиболее древним из комплекса памятников катакомбной культурной общности, а именно в это сообщество относятся основные захоронения. Датируются периодом раннекатакомбным, рамками 27-го – 26-го веков (до н.э. – прим.). То есть раннекатакомбное захоронение”, – отметил Юрий Бровендер.

Надеются найти захоронение скифов. На Луганщине продолжаются раскопки древнего кургана

В 2020 году этот курган Юрию Бровендеру показал Сватовский предприниматель Владимир Мормуль. По его словам, он нашел памятник во время прогулки с детьми.

“Увидел кости на поверхности земли, думал человеческие. Если честно, видно было, что это не современные, а археологические останки и решил привести Юрия Михайловича. Вспомнил, что он работает в Нижний Дуванке – поехал в Нижнюю Дуванку, забрал его, привез сюда. Он посмотрел, сказал, что это кости животного – свиньи, кабана. Оказалось они уже подняли его останки. И Юрий Михайлович спросил, сможем ли мы принять на следующий год, есть уже в этом году, археологическую группу с детьми “, – вспоминает Владимир Мормуль.

По словам Юрия Бровендера, курган в диаметре около 50 метров. Он насчитывает 5 насыпей. Исследователи надеются на этом месте найти захоронение скифов.

“Есть основания предполагать, что здесь будет скифское захоронение. Мы нашли скифский наконечник стрелы. Датируется концом 7-го, начала 6-го века, собственно, когда фактически приходят с передней Азии скифы и начинают осваивать эту территорию”, – добавил Юрий Бровендер.

Экспедиция в Сватовском районе продлится до конца июня. В конце все желающие смогут ознакомиться с находками археологов.