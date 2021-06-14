В Кременной состоится областной фестиваль “Луганщина – это Украина”: программа мероприятия

В эту пятницу, 18 июня, в Кременной состоится областной фестиваль “Луганщина – это Украина”.

Об этом сообщает пресс-служба Кременского городского совета.

В программе мероприятия:

выступление Луганского областного казачьего конного театра;

зона творческой активности по изготовлению народной игрушки;

выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства игрушки “Этноигрушка”

украинские народные игры и развлечения;

мастер-класс по изготовлению оберегов;

концертная программа с участием любительских коллективов громад области.

Место проведения фестиваля – г. Кременная, левый берег реки Красная (возле пешеходного ажурного металлического моста). Начало в 16:00.

Мероприятие состоится с соблюдением карантинных норм (масочный режим, социальная дистанция).