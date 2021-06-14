В Кременной состоится областной фестиваль “Луганщина – это Украина”: программа мероприятия

В эту пятницу, 18 июня, в Кременной состоится областной фестиваль “Луганщина – это Украина”.
Об этом сообщает пресс-служба Кременского городского совета.
В программе мероприятия:
- выступление Луганского областного казачьего конного театра;
- зона творческой активности по изготовлению народной игрушки;
- выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства игрушки “Этноигрушка”
- украинские народные игры и развлечения;
- мастер-класс по изготовлению оберегов;
- концертная программа с участием любительских коллективов громад области.
Место проведения фестиваля – г. Кременная, левый берег реки Красная (возле пешеходного ажурного металлического моста). Начало в 16:00.
Мероприятие состоится с соблюдением карантинных норм (масочный режим, социальная дистанция).