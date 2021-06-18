Данилов о Минских соглашениях: “Выполнить их в том виде, как они есть, невозможно”

Украина не пытается отказаться от Минских соглашений, а хочет доработать их, поскольку выполнить их в существующем виде невозможно.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале 1+1, передает Хвиля.

“Мы их не денонсируем. С Минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, как они есть, невозможно. С наличием российских танков, БТРов, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы – это нонсенс. Это невозможно”, – подчеркнул он.

Также глава СНБО раскритиковал политиков, требующих от украинских властей безоговорочного выполнения Минских соглашений.

“Они в свое время подписывали эти соглашения, это же не значит, что мы должны, как написано, так и отрабатывать. Скажите, пожалуйста, что делать? В Минских соглашениях написано, что Путин должен был выдать 630 тысяч паспортов? Так кто там сейчас выборы проводить? Граждане, имеющие российский паспорт, сейчас будут по украинскому закону голосовать? Ну, чушь же!” – заявил Данилов.

При этом он подчеркнул, что Украина выступает за мир и готова договариваться об урегулировании конфликта на Донбассе.