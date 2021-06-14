Луганщина получит средства для строительства 72 спортплощадок

Глава Луганщины Сергей Гайдай провел видеосовещание с руководителями на местах по внедрению Проекта Президента Украины Владимира Зеленского «Активные парки – локации здоровой Украина».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Он напомнил руководителям громад, районов и военно-гражданских администраций о начале этого социального проекта, основной целью которого является организация оздоровительной двигательной активности всех категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения , профилактики заболеваний и преодоления их последствий.



Сергей Гайдай подчеркнул, что проектом предусматривается разработка и создание навигационной карты рекреационного занятия в парках (скверах) для всех возрастных групп. Элементами инфраструктуры в парках / скверах для выполнения упражнений могут служить: «шведская стенка», турники / брусья, спортивные лавки и лестницы. У каждого из элементов будут размещены навигационные таблички, информационный стенд и QR-код, который будет направлять людей на видеоинструкции со спортивными упражнениями.



Председатель ОГА подчеркнул необходимость унификации дизайна спортивных площадок и стендов.

Также Сергей Гайдай проанонсировал еще один национальный проект «Здоровая страна», в рамках которого на Луганщине будет построено 215 современных спортивных площадок. Проект предусматривает 10% софинансирования из бюджета громады и 10% из областного бюджета.



Глава Луганщины отметил, что громады должны воспользоваться такой прекрасной возможностью обновить свои старые спортплощадки на современные. Впрочем озвученная позиция была жесткая – промедление недопустимо, право на строительство спортплощадок будет переходить к наиболее эффективным и упорным громадам. По предварительной информации, Луганщина должна получить средства из госбюджета на строительство 72 спортплощадок.