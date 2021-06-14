В ОРЛО намерены закрыть три шахты: без работы могут остаться более 4 тысяч человек

Незаконные вооруженные формирования на временно неподконтрольной территории Луганской области намереваются закрыть три шахты.
Об этом сообщает “Восточная Правозащитная Группа” со ссылкой на информацию жителей ОРДЛО и работников шахт.
Так, речь идет о таких угледобывающих предприятиях:
- Шахта им. Космонавтов г. Ровеньки до 2014 года входила в состав предприятия ДТЭК «Ровенькиантрацит». В 2021 году шахтеры закончили выработку последнего производственного участка на шахте. По словам горняков, запасов на шахте остается 7-10 млн тонн антрацита, но оккупанты не хотят вкладывать средства;
- Шахта «Красный партизан» до 2014 года входила в состав предприятия ДТЭК «Свердловантрацит»;
- Шахта «Партизанская» г. Антрацит до 2014 года входила в ГП «Антрацит». Решение о его закрытии было принято еще в 2020 году, но ситуация несколько раз менялась. В апреле 2021 было принято окончательное решение о полной консервации шахты.
Как говорят правозащитники, закрытием только этих шахт НВФ уничтожили от 3 тысяч до 4, 5 тысяч рабочих мест.