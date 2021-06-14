До +29 градусов тепла: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Во вторник, 15 мая, в Луганской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м / с, днем при грозе местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 23-28 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м / с, днем при грозе местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 15-17 0 тепла, днем 26-28 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м / с, днем при грозе местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 15-17 0 тепла, днем 26-28 0 тепла.

Прогноз погоды на 16 – 19 июня 2021

16.06 Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой кратковременный дождь. Днем местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

17.06 Переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 23-28 0 тепла.

18.06 Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

19.06 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.