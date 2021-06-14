Жителя Луганщины приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство племянника

За убийство племянника из огнестрельного оружия жителя Северодонецкого района осудили на 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



При поддержке публичного обвинения прокурорами Луганской областной прокуратуры 64-летнего жителя поселка Боровское Северодонецкого района приговорили к 10 годам лишения свободы за умышленное убийство с применением огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).



В ходе судебного разбирательства установлено, что 29 апреля 2019 между осужденным и его 37-летним племянником на почве длительных неприязненных отношений возник конфликт. Дядя считал родственника причастным к похищению его имущества. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку, во время которой мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил в голову племянника. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте.



Прокуроры предоставили суду неопровержимые доказательства совершения подсудимым инкриминируемого преступления, его вина полностью подтверждена заключениями судебных экспертиз и показаниями свидетелей.



Несмотря на полноту предоставленных прокурором доказательств, собранных в уголовном производстве, мужчина полностью отрицал свою вину.



Рубежанский городской суд Луганской области, исследовав материалы, согласился с доводами стороны обвинения.



Справка: в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня провозглашения приговора.