В Северодонецке разоблачили преступную группу наркосбытчиков

Правоохранители разоблачили и задокументировано 4-х участников преступной группы, которые занимались не только сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, но и посевом и выращиванием наркосодержащих растений . Сейчас всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, по предварительной информации следствия установлено, что участники преступной группы на территории города Северодонецк распространяли психотропные вещества амфетамин и «PVP», а также наркотическое средство каннабис через Telegam каналы.



Наркотики и психотропы они сбывали заказчикам путем «закладок» после перечисления покупателем денежных средств на их банковские счета.

В рамках открытых по данным фактам уголовных производств по статьям 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и 310 УК Украины «Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли »следователями были проведены санкционированные судом обыски у всех фигурантов преступной группы.

В ходе проведения обысков у подозреваемых было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис, часть которого уже расфасовали в 228 пакетов и приготовили ​​к сбыту, 120 пакетов расфасованного амфетамина, 41 zip-пакет с психотропным веществом «PVP», семена и растения конопли, которые выращивались подозреваемыми и в горшках, и в пластиковых стаканах, и в почве.



Кроме этого, были обнаружено и изъято принадлежности, с помощью которого дельцы в тепличных условиях выращивали наркосодержащие растения и другие вещественные доказательства, непосредственно указывающие на их причастность к совершению преступлений.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками УСР в рамках уголовных производств проводят необходимые следственно-оперативные действия. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.