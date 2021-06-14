Семь лет назад оккупанты сбили военный самолет Ил-76 в небе над Луганском

В Украине 14 июня чествуют память погибших в результате катастрофы украинского военного самолета Ил-76, сбитого террористами в 2014 под Луганском.

Об этом в Фейсбуке сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает Укринформ.

Как отмечается, гибель сразу 49 военных стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей ВСУ за период независимости.

Именно в этот день в 2014 году представители незаконных вооруженных формирований, которые были оснащены новейшими техническими средствами российского производства и ПЗРК 9К38 «Игла» в Луганске сбили самолет Ил-76, который заходил на посадку и перевозил на своем борту личный состав для ротации, технику и продовольствие . В результате трагедии погибли девять членов экипажа 25-й военно-транспортной авиационной бригады и 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады.

“Упоминание о подвиге властителей неба, их мужестве и самопожертвовании вдохновляют нас на борьбу и победу, на решительный отпор тем, кто все еще пытается принести на украинскую землю смерть во имя имперских амбиций кремлевских руководителей, не считаясь с жизнью ни своих граждан, ни простых украинцев. Вооруженные силы Украины защищали и в дальнейшем будут защищать целостность и неприкосновенность нашего государства, а также жизни и здоровье народа Украины “, – заявили в Воздушных силах.

Там добавили, что память о девяти членах экипажа 25-й военно-транспортной авиационной бригады и 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады будет жить вечно.