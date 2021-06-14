В Северодонецке на пешеходном переходе сбили мужчину

В г. Северодонецк сбитый на пешеходном переходе мужчина от полученных травм погиб. В г. Рубежное 5-летняя пассажирка велосипеда получила перелом голени. Следователи устанавливают обстоятельства обоих событий.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, около 13 часов, от диспетчера службы «103» поступило сообщение о ДТП с пострадавшим, произошедшем в районе бывшего молокозавода.

На месте происшествия полицейские установили, что 58-летний водитель автомобиля «Dacia», двигаясь по автодороге Р-66 (Рубежное-Северодонецк) в направлении г. Северодонецк, совершил наезд на 56-летнего местного жителя, который переходил пешеходный переход, держа велосипед в руках . В результате полученных телесных повреждений, мужчина погиб. Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В этот же день, в г. Рубежное, в районе перекрестка улиц Героев Чернобыля и Богдана Хмельницкого, автомобиль «Opel» под управлением 66-летнего кременянина во время выполнения поворота не предоставил преимущества в движении 79-летнему водителю велосипеда и задел его. В результате чего 5-летняя пассажирка велосипеда получила телесные повреждения в виде перелома голени.

Оба факта внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».