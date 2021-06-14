Неподалеку от КПВВ: где могут привиться от коронавируса жители оккупированных территорий

Жители ОРДЛО и оккупированного Крыма могут вакцинироваться от коронавируса неподалёку от контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщает телеканал “Дом“.

Пункты вакцинации в Донецкой области уже открыты и работают в трёх посёлках, расположенных недалеко от контрольного пункта въезда-выезда “Новотроицкое”.

Жители оккупированного Крыма могут привиться в Херсонской области. Для этого оборудовали шесть пунктов: три — в больницах областного центра, остальные — в амбулаториях Геническа, Чонгара и Каланчака, максимально близко к админлинии с полуостровом. Во всех пунктах вакцинации прививают китайским препаратом CoronaVac — дважды с интервалом 28 дней.

Тем временем в Мариуполе открылся новый центр массовой вакцинации, где могут прививаться жители со всей Донецкой области. Он расположен в спортивном комплексе “Ильичёвец”. Всё оборудовано по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Одной из первых получить прививку пришла 89-летняя Полина Сазонова.

“Мне внучка позвонила из Львова — она врач — и сказала: “Бабушка, идите и делайте, немедленно”. Потому что если сделаешь первый раз и заболеешь — легче будет. И наш врач позвонила, чтобы я пошла”, — отмечает она.

В центрах массовой вакцинации прививают всех, кто записался в лист ожидания в приложении “Дія” или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

В Херсоне открыли сразу три новых прививочных пункта: два — при школах и один — в торгово-развлекательном центре. Перед процедурой каждого пациента осматривает врач. После укола необходимо полчаса пробыть в пункте вакцинации.

Вадим и Яна приехали на прививку из Скадовска.

“Единственная болезнь, которую человечеству удалось преодолеть, была побеждена именно благодаря вакцинации. Поэтому, собственно, мы пытаемся придерживаться календаря вакцинации и прививать себя и своих детей”, — говорит Вадим.

Тем, кто не записался на прививку через приложение “Дія”, при себе надо иметь паспорт, декларацию семейного врача или идентификационный код.

“Если человек зарегистрирован в “Дії”, но у него нет декларации, мы тоже имеем право его прививать при оформлении документов, то есть код и паспорт”, — отмечает заместитель директора Херсонской городской клинической больницы им. Лучанского Ирина Стародумова.