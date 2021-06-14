В прифронтовых Золотом и Катериновке установили 6 WIFI точек

По инициативе Департамента международной технической помощи, инновационного развития и внешних сношений ЛОГА в сотрудничестве с ОО «Координационный совет города Золотое «Родной город» с целью усиления двустороннего сотрудничества в Луганской был реализован проект «Подключение н.п. области к качественной Интернет-связи».

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Так, проект был внедрен благодаря средствам Правительства Эстонской Республики. 6 WIFI точек установили в наиболее посещаемых местах н.п. Золотое и Катериновка, а именно в парках для отдыха, домах культуры и тому подобное. Отныне почти 14 000 человек вдоль линии разграничения имеют доступ к качественной информации и контенту.

Стоимость проекта составила почти 3000 евро.