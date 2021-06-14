В МОН просят пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда

В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, проживающими на временно оккупированных территориях Украины и изъявивших желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

“Министерство образования и науки Украины осуждает действия оккупационных властей и подчеркивает недопущение нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение для реализации своего права на получение образования”, – сказано в сообщении.

Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм. Действующим законодательством Украины предусмотрены определенные административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории Украины, а также за незаконное пересечение границы.

“Министерство образования и науки Украины обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер административного воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу в учреждения профессионального передвысшего и высшего образования по программам «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» и предоставить разъяснения”, – пишет пресс-служба.

В МОН отметили, что поступающие из ВОТ должны лично подавать заявление в УВО для вступления через образовательные центры.

“У поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможным подачу заявлений электронными средствами связи. На сегодня в Украине не существует надежного и действенного механизма дистанционного вступления граждан из временно оккупированных территорий в аспекте обеспечения надлежащей начальной идентификации таких абитуриентов, обеспечение защиты их персональных данных и дальнейшей их аутентификации при проведении вступительных испытаний, соблюдение принципа равенства прав всех поступающих при проведении конкурсного отбора”, – подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве просят информировать о проблемах, которые возникают у лиц из ВОТ при попытке вступить в учреждения образования Украины, на номера образовательных центров «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина» (перечень, адрес, контакты и график работы размещен на сайтах Министерства образования и науки Украина , Доступное образование ), горячей линии Правительственного контактного центра 0-800-504-425 или каналов мобильной связи: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram) +38 095 200 85 73 – для людей с нарушениями слуха (Viber, Whatsapp, Telegram). Услуги связи являются бесплатными.

“Со своей стороны, МОН в пределах компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность гражданам из оккупированных территорий вступать в учебные заведения Украины. Также Министерством образования и науки Украины будет рассмотрен вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц из ВОТ на места государственного заказа”, – резюмировали в министерстве.

Напомним, в этом году образовательные центры для вступления лиц из временно оккупированных территорий Украины в учреждения образования начали свою работу 7 июня.