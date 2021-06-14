Трое жителей Луганщины попались в сети аферистов

В течение суток трое жителей Луганской области попались на крючок мошенников и потеряли свои сбережения на общую сумму почти 16 тысяч гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В г. Северодонецк местная жительница на сайте «OLX» разместила объявление о продаже швейной машинки, после чего ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который изъявил желание приобрести товар, и предложив перевести деньги на банковскую карточку, попросил заявителя сообщить ему СVV-код и PIN -код от карточки. После того, как женщина сообщила информацию, с ее карточки были сняты 14 тысяч гривен.

В г. Рубежное местный житель перечислил 700 гривен в качестве предоплаты за бетономешалку, объявления о продаже которой он нашел на сайте «OLX», однако товар не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Жительнице г. Рубежное на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником «Ощадбанк» и сообщил, что ее банковская карта заблокирована. Для «разблокировки» заявительница сообщила неизвестному реквизиты своей карты, после чего с карты было снято 1200 грн.

Полиция призывает граждан:

– Никогда и никому не сообщайте реквизиты (СVV-код, PIN-код и срок действия) своей карты! Эта информация конфиденциальна и нужна только вам !!!

– При покупке товара через интернет пользуйтесь услугой наложенного платежа и оплачивайте товар после его получения.

– Обратитесь к мобильному оператору с заявлением о том, что в случае блокирования вашей sim-карты, разблокировать они должны только в вашем личном присутствии с документами, которые подтверждают вашу личность.