В Троицком состоится фольклорный фестиваль-конкурс: какие запланированы мероприятия

В пгт Троицкое Луганской области 20 июня состоится “Троицкий фольклорный фестиваль-конкурс”.

Об этом сообщает пресс-служба территориальной громады.

Местных жителей и гостей зовут посетить мероприятие в Парке культуры и отдыха. В программе:

В 16:00 – выставка-ярмарка Троицких пирожков

-городок мастеров

-детская сказочная поляна;

-батуты;

-зона для чаепития;

-фотозона;

-колесо желаний;

-праздничная торговля.

16:30 – музейная мастерская;

– тематическая зона “Арка кумління”

– фольклорная альтанка;

17:00 – троицкая каша

– “Троицкие забавы для детей и взрослых”;

18:00 – открытие Троицкого фольклорного фестиваля-конкурса и концертная программа;

20:30 – праздничная дискотека;

21:00 – зажигание Троицкого костра.