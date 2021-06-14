В Троицком состоится фольклорный фестиваль-конкурс: какие запланированы мероприятия

В пгт Троицкое Луганской области 20 июня состоится “Троицкий фольклорный фестиваль-конкурс”.
Об этом сообщает пресс-служба территориальной громады.
Местных жителей и гостей зовут посетить мероприятие в Парке культуры и отдыха. В программе:
В 16:00 – выставка-ярмарка Троицких пирожков
-городок мастеров
-детская сказочная поляна;
-батуты;
-зона для чаепития;
-фотозона;
-колесо желаний;
-праздничная торговля.
16:30 – музейная мастерская;
– тематическая зона “Арка кумління”
– фольклорная альтанка;
17:00 – троицкая каша
– “Троицкие забавы для детей и взрослых”;
18:00 – открытие Троицкого фольклорного фестиваля-конкурса и концертная программа;
20:30 – праздничная дискотека;
21:00 – зажигание Троицкого костра.