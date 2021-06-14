Принудительная российская паспортизация в ОРДЛО: как заставляют местных жителей получать паспорта. ВИДЕО

Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) с каждым днём всё настойчивее принуждают к незаконному оформлению российских паспортов.

Украинские политики и правозащитники обеспокоены последствиями таких действий, сообщает “Дом“.

Так, оккупационные власти в ОРДЛО уже раздали 584 тыс. паспортов РФ. Навязывать их Москва начала ещё два года назад. Но перед выборами в Государственную думу, назначенными на осень, процесс активизировали. Делается это ещё и с целью закрепощения жителей этих территорий. А ещё — для пополнения российской армии новобранцами.

“Если вы имеете российский паспорт, или РФ вас записала в граждане, как это было в Крыму, например, автоматическое определение гражданства, то она говорит как феодал: что она имеет право защищать вас, приходить к вам с армией, защищать ваше право на её версию истории, на её версию международной и внутренней, на её представление о справедливости, и в том числе вводить свои войска”, — говорит координатор благотворительного фонда “Восток-SOS” Александра Дворецкая.

В планах оккупационных администраций к концу года паспортизировать миллион жителей неподконтрольных Украине территорий. Однако очередей за красными книжечками с двуглавым орлом не наблюдается.

“Сейчас физически нет людей. И ту прослойку госслужащих, военных и милиционеров они уже исчерпали. И вот сейчас они взялись за молодёжь. А молодёжь не спешит оформлять паспорт”, — сообщил адвокат, основатель “Восточной правозащитной группы” Павел Лисянский.

Чтобы вынудить молодёжь на оккупированной части Донбасса идти за российским паспортом, на пунктах пропуска ужесточили правила пропуска детей от 14 до 16 лет. Раньше они могли выезжать на подконтрольные Украине территории по свидетельству о рождении. Теперь у подростков требуют паспорт. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, из-за этого абитуриенты не успевают вовремя подавать документы в вузы.

“Обращаюсь к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с просьбой способствовать детям, живущим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, в обеспечении их права на образование и свободу передвижения”, — говорится в обращении омбудсмена.

На данный момент с территории ОРДЛО стабильно выпускают людей только на двух пунктах пропуска — в Новотроицком и Станице Луганской. Работу остальных незаконные вооружённые формирования блокируют, несмотря на постоянное давление в этом вопросе со стороны официального Киева и партнёров Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.