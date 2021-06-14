В Счастье отметили седьмую годовщину освобождения города от НВФ

Семь лет назад город Счастье Луганской области был освобожден от российской оккупации.
Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.
Несколько фактов:
- В ночь с 13 на 14 июня 2014 началась наступательная операция по освобождению Счастье.
- Со стороны защитников потерь не было, не пострадал также ни один мирный житель города.
- При освобождении города сохранены все здания, восстановлен контроль над мостом через реку Северский Донец и одним из важнейших стратегических объектов Луганщины – тепловой электростанцией.
- Утром 14 июня 2014 в результате успешной военной спецоперации над Счастьем снова взвился Украинский флаг.
На площади Мира 13 июня собрались жители Счастье, участники наступательной операции батальона «Айдар» и приглашенные гости командир Луганск 1 подполковник Александр Твердохлеб и заместитель командира одной из бригад, выполняющих боевую задачу в районе проведения ООС.
«Отмечать « День освобождения города Счастье » становится доброй традицией, ведь для жителей громады день его освобождения стал знаковым на всю жизнь. Сегодня мы вспоминаем события 2014-го года и благодарим украинских защитникам, которые боролись за будущее нашего города », – обратился к собравшимся руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунець.
Концертной программой поздравили жителей Счастье местные творческие коллективы и приглашенные исполнители – Григорий Вагапов (“Вперше чую” ) и Сергей Василюк (“Тінь Сонця”).