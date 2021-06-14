В Счастье отметили седьмую годовщину освобождения города от НВФ

Семь лет назад город Счастье Луганской области был освобожден от российской оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.

Несколько фактов:

В ночь с 13 на 14 июня 2014 началась наступательная операция по освобождению Счастье.

Со стороны защитников потерь не было, не пострадал также ни один мирный житель города.

При освобождении города сохранены все здания, восстановлен контроль над мостом через реку Северский Донец и одним из важнейших стратегических объектов Луганщины – тепловой электростанцией.

Утром 14 июня 2014 в результате успешной военной спецоперации над Счастьем снова взвился Украинский флаг.

На площади Мира 13 июня собрались жители Счастье, участники наступательной операции батальона «Айдар» и приглашенные гости командир Луганск 1 подполковник Александр Твердохлеб и заместитель командира одной из бригад, выполняющих боевую задачу в районе проведения ООС.



«Отмечать « День освобождения города Счастье » становится доброй традицией, ведь для жителей громады день его освобождения стал знаковым на всю жизнь. Сегодня мы вспоминаем события 2014-го года и благодарим украинских защитникам, которые боролись за будущее нашего города », – обратился к собравшимся руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунець.



Концертной программой поздравили жителей Счастье местные творческие коллективы и приглашенные исполнители – Григорий Вагапов (“Вперше чую” ) и Сергей Василюк (“Тінь Сонця”).