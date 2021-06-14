Вандалы устроили погром в Старобельском парке культуры и отдыха. ФОТО

В ночь с 11 на 12 июня злоумышленники нанесли вред Старобельскому городскому парку культуры и отдыха.

Об этом старобельской “Телегазете” сообщил исполняющий обязанности директора парка Фёдор Застава.

“Так, неизвестными лицами было разбито окно дежурного аттракциона (там расположен пульт управления аттракционом), с карусели, расположенной около скейт-площадки, сорвали лавочку и выбросили ее. Помимо этого с парковых клумб украдены цветы и завален уличный зонт в детском кафе около “Автогородка”, – сказано в сообщении.

Как указывается, сторожа заметили злоумышленников, ими были 15-16 летние подростки.

В связи с происшествием руководство парка обратилось в полицию.