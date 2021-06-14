В двух селах Счастьенского района открыли новые амбулатории. ФОТО

На Луганщине открыто еще две сельские амбулатории. Сейчас работают 13 из 18 запланированных.

Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.



В пятницу, 11 июня, в Счастьенском районе, в селах Великая Черниговка и Широкий, открылись две новостройки – амбулатории общей практики семейной медицины.



Участие в церемонии их открытия принял председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. «Ремонтировать, строить и открывать – это наша работа. Не люблю пафосных мероприятий, но не скрываю, что собираю ленты по открытию новых объектов. Когда закончится моя каденция, я мечтаю уехать из Луганщины с целой кучей таких лент. И это будет лучше оценка моей работы », – в шутку обратился он к врачам новых медицинских учреждений



Обе амбулатории относятся к КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганского районного совета».

В каждой работают по одному врачу, несколько медицинских сестер.



Амбулатории оснащены медицинским оборудованием, необходимым для оказания первой помощи. Великочерниговская: электрокардиографом, холодильником для медицинских препаратов, компьютерами и медицинскими шкафами. В Широком, которая будет обслуживать 1917 граждан, есть – гинекологическое кресло, веса, ростомер, тонометр, пульсоксиметр, пикфлуометр, кушетки, а также установлено экологическую установку по утилизации водных стоков.



Также для медицинских работников этих учреждений здравоохранения запланировано приобрести служебные автомобили.

Сергей Гайдай поинтересовался у врачей, есть ли еще вопросы в обустройстве амбулаторий, которые нуждаются в его вмешательстве и заверил, что все необходимое будет приобретено. Если не за бюджетные средства, то при поддержке международных партнеров, с которыми налажено конструктивное сотрудничество именно в медицинской сфере.





Напомним, что в рамках реализации мероприятий на развитие системы здравоохранения в сельской местности, финансирование которых осуществляется за государственные средства, из 18 запланированных к строительству сельских амбулаторий, 13 уже введены в эксплуатацию.