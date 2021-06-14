В Северодонецке столкнулись «Mercedes» и «ВАЗ 2105»: погиб мужчина

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Егорова и Горького, и привело к смерти водителя одного из транспортных средств.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

11 июня, около 14.20, в полицию поступило сообщение от местного жителя, что он стал свидетелем столкновения двух автомобилей на перекрестке улиц. Егорова и Горького.

На месте происшествия следователи установили, что 26-летний водитель автомобиля «Mercedes», двигаясь по второстепенной улице Гоголя, не предоставил преимущества автомобилю «ВАЗ 2105», который двигался по ул. Егорова, из-за чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате полученных травм 77-летний водитель автомобиля «ВАЗ» скончался в больнице, 76-летняя пассажирка с телесными повреждениями сейчас находится в медучреждении.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы, ведется следствие.